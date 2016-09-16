У Дніпропетровській області розшукують двох дезертирів (фото)

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

"За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 407 Кримінального кодексу України розшукуються громадянин Бондаренко Максим Євгенійович, 24.01.1995 р.н., уродженець Харківської області, та громадянин Осіпов Віталій Володимирович, 21.08.1985 р.н", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молодики самовільно залишили місце служби.

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