У штабі АТО пояснили, чому мовчали про розстріл українських військових дезертиром

Про це заявив речник прес-штабу АТО Іван Ареф'єв, передає 112 Україна.

За його словами, 12 вересня в штаб АТО надійшла попередня інформація про факти загибелі й поранення в лавах військовослужбовців ЗСУ, які несуть службу на лінії розмежування в Станично-Луганському районі Луганської області.

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"Згідно з отриманими даними, сталася стрілянина, внаслідок чого сили АТО зазнали втрат. Враховуючи те, що ці події відбулися в прифронтовому районі, де неодноразово були помічені диверсійно-розвідувальні групи російських окупаційних військ, було вирішено детально проінформувати громадськість про цей інцидент і підтверджені втрати в лавах ЗСУ (2 загиблих, 5 поранених і один зниклий безвісти військовослужбовець)", - розповів Ареф'єв.

За його словами, після прибуття на місце трагедії група резерву почала опитувати свідків і встановлювати крок за кроком картину інциденту. Також українські силовики доклали всіх зусиль для оперативного встановлення місцеперебування зниклого військовослужбовця ЗСУ.

"З метою об'єктивного розслідування причин загибелі наших воїнів й ефективного пошуку зниклого безвісти військовослужбовця прес-центр штабу АТО не прокоментував цей інцидент протягом 13-14 вересня. Зараз зниклий військовослужбовець ЗСУ перебуває в одному з відділків Національної поліції, дає свідчення", - зазначив спікер прес-штабу АТО.

12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових у районі Станиці Луганської на Луганщині. В результаті нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти.

Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, його вже затримали.