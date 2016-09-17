На Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий

Військовий-контрактник загинув під час навчальних стрільб. Про це Оперативне командування Захід повідомило на сторінці у Facebook.

Трагедія трапилась 16 вересня 2016 близько 22.00 години під час проведення планових занять з вогневої підготовки, в ході виконання вправ стрільб зі штатного озброєння бойових машин з ходу в нічний час. У командуванні вважають, що було порушено заходи безпеки.

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Попередньо встановили, що екіпаж однієї з бойових машин піхоти втратив орієнтування на місцевості. Прийняли бортові вогні бойової машини піхоти, що знаходилась по переду, за вогні, що підсвічують ціль. Керівник заняття виявивши, що порушуються заходи безпеки дав команду на негайне припинення вогню. Але екіпаж бойової машини встиг зробити постріл.

«Внаслідок пробиття броні башти отримав вогнепальне поранення військовослужбовець. На місці події силами медичної роти бригади була надана перша медична допомога та організована евакуація до медичного закладу. На жаль, під час здійснення евакуації військовослужбовець помер в кареті швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони УНІАН повідомили, що загинув молодший сержант служби за контрактом, 35-річний львів'янин.

Керівний склад оперативного командування, командування військової частини висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу загибелі рідної їм людини.

За наказом командира військової частини призначили службове розслідування.