Гройсман відреагував на нічні "залпи" біля посольства РФ у Києві
12:10, 17 вересня 2016Суспільство
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав хуліганством обстріл з салютної установки Посольства Росії в Києві.
Посольство РФ у Києві обстріляли з феєрверків / "Країна"
Про це він сказав у кулуарах 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
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«Це хуліганство та є неприйнятним. Київ повинен бути іншим зразком культури. Це дрібний інцидент, який не потребує коментаря», - сказав Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі група невідомих атакувала російське посольство, запустивши в будівлю петарди і салюти.
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