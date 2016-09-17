Гройсман відреагував на нічні "залпи" біля посольства РФ у Києві

Про це він сказав у кулуарах 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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«Це хуліганство та є неприйнятним. Київ повинен бути іншим зразком культури. Це дрібний інцидент, який не потребує коментаря», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі група невідомих атакувала російське посольство, запустивши в будівлю петарди і салюти.