В РФ пригрозили реакцією через "напад" на посольство у Києві – ЗМІ

Якщо інформація про "напад" на посольство РФ Києві підтвердиться, "реакція буде негайною", заявило джерело російського пропагандистського агентства РІА Новости в МЗС РФ.

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"У разі, якщо це підтвердиться, то реакція буде негайною", — сказав співрозмовник агентства у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про "напад".

Як писав УНІАН, близько першої години ночі в суботу група невідомих людей атакувала російське посольство. Вони запустили по будівлі петарди і салюти, які падали з сильним шумом і місцями викликали загоряння.

Як відомо, у неділю в будівлі російського посольства, незважаючи на заборону, російські дипломати збираються відкрити дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Раніше Павло Клімкін заявив, що Україна може відкликати делегацію в ПАРЄ у разі визнання виборів у Криму.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня Рада прийняла постанову, в якій закликала парламенти світу не визнавати вибори до Держдуми РФ у Криму.