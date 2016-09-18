Близько 200 нацгвардійців охороняють консульство Росії в Харкові

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Для охорони дипломатичного представництва Росії залучили 500 поліцейських і 200 нацгвардійців.

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В цей же час на протилежному боці вулиці тривав мітинг обласного союзу ветеранів. Майже два десятки активістів з плакатами вимагали, щоб світова спільнота не визнавала російські вибори в окупованому Криму.

"Ми проти проведення виборів на території українського Криму. Закликаємо залишилися в окупованому Криму не бути учасниками абсурдної вистави", - звернувся до присутніх голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів Богдан Волос. Серед плакатів, які тримали в руках люди - "Ні російському тероризму в світі!", "Руки геть від українського Криму". Пікет пройшов без провокацій.

На стендах оголошень консульства Росії поки що відсутні повідомлення про вибори в Держдуму або роботу виборчої дільниці у приміщенні дипломатичного представництва, також російські дипломати не відповідали на телефонні дзвінки.

Правоохоронці, які охороняють будівлю, кажуть, що, швидше за все, у неділю виборча дільниця в консульстві не відкриється. Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав "свідомою провокацією" намір Росії організувати вибори в Держдуму РФ в окупованому Криму і диппредставництвах РФ в Україні. Раніше президент Петро Порошенко просив МЗС повідомити Росію про неможливість провести вибори на території України.