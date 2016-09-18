В Одесі будівлю Генконсульства РФ пікетують представники проукраїнських організацій

В Одесі біля будівлі Генконсульства РФ проходить пікет представників українських патріотичних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, на Гагарінському плато біля входу в Генеральне консульство РФ в Одесі знаходяться близько 20 осіб. Вони тримають плакати: "Росіяни, йдіть! Пляшок немає", "Російські окупанти! Вам тут не раді!".

Тут же знаходяться представники місцевого "Правого сектора" разом зі своїм лідером Сергієм Стерненко, якого поліція відпустила після затримання біля російського диппредставництва.

За словами активістів, вони мають намір залишатися там до 20.00, поки функціонує дислокується тут виборчу дільницю.

Тим не менш, громадяни РФ, які виявили бажання проголосувати, мають доступ на виборчу дільницю - громадський порядок забезпечує велику кількість правоохоронців.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі біля Генерального консульства РФ, де знаходиться виборча дільниця з виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Росії, поліція затримала 4 осіб, у тому числі лідера місцевого "Правого сектора" Стерненко, що напали на людей, які підійшли до консульства. Через кілька годин затриманих відпустили, відносно порушників громадського порядку складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та непокору співробітникам поліції.

***Генеральне консульство РФ в Одесі обслуговує 4 регіони України: Одеську, Миколаївську, Херсонську і Кіровоградську області.