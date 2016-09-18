В Одесі біля консульства РФ затримали 4 прихильників "Правого сектору", що хотіли завадити росіянам голосувати

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області Дарія Ярчук, до генконсульства РФ на Гагарінському плато сьогодні прибули близько 10 осіб, зокрема, представники місцевого «Правого сектору». Вони перешкоджали проходженню людей в будівлю.

«До воріт підійшла літня пара, на яку напали. Завдяки втручанню поліції, конфлікт було припинено. Чотирьох порушників громадського порядку, які билися і висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, затримано й доставлено до відділу поліції», - зазначила Ярчук. За її словами, наразі їх опитують, з'ясовують їх особи, обставини події.

Правопорядок біля генконсульства забезпечують близько 100 поліцейських, нацгвардійців, патрульних і представники спецпідрозділу Нацполіції.

В свою чергу, як описує ситуацію з місця події телеканал "112 Україна", між представниками "Правого сектора" і поліції сталася сутичка.

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Почалося все з того, що група активістів у складі близько 10 осіб прибула до консульства й один із них спробував перешкодити людині пройти проголосувати на територію консульства.

Після цього його спробували затримати правоохоронці, виникла бійка і, коли того садили в патрульну машину, його спробували звільнити інші представники "Правого сектора". В результаті зав'язалася більш масштабна бійка, після чого декількох людей забрали у відділення поліції. На даний момент під генконсульством все спокійно, проте активісти вирушили до райвідділу поліції, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими.

Одеське диппредставництво Росії обслуговує консульський округ, що охоплює Одеську, Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області.