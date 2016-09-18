В Одесі поліція затримала ще двох активістів, які пікетують Генконсульство РФ

В Одесі поліція затримала ще двох проукраїнських активістів, які пікетують будівлю російського Генконсульства.

Як передає кореспондент УНІАН, на Гагарінському плато, біля входу в Генеральне консульство РФ в Одесі, триває пікет представників проукраїнських організацій.

У якийсь момент кілька осіб з числа пікетників почали кидати яйця у бік диппредставництва. Правоохоронці, які підтримують громадський порядок, зробили зауваження і вимагали "припинити хуліганити". Це не зупинило пікетувальників. Між ними і поліцейськими зав'язалася бійка, в ході якої правоохоронці відтіснили активістів від будівлі консульства.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполиции в області, два громадянина були доставлені в Шевченківський відділ поліції в Одесі, і на них складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Купап.

"Співробітники поліції продовжують забезпечувати охорону громадського порядку біля Генерального консульства Російської федерації. У разі виявлення будь-яких порушень, правопорушники будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства", - підкреслили в главку.

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Як заявив журналістам керівник місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко, "кілька активістів отримали тілесні ушкодження, дві особи затримано".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі біля Генерального консульства РФ, де знаходиться виборча дільниця з виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Росії, поліція затримала чотирьох осіб, що напали на підійшли до дипломатичного представництва людей. За кілька годин затриманих відпустили, відносно порушників громадського порядку складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та непокору співробітникам поліції.

Довідка УНІАН. Генеральне консульство РФ в Одесі обслуговує 4 регіони України: Одеську, Миколаївську, Херсонську і Кіровоградську області.