Геращенко заявив, що отримав підтвердження смерті ватажка "Оплоту" Жиліна

Про це Геращенко заявив Еспресо.TV.

"Не МВС отримало підтвердження смерті Жиліна, а я. Мої особисті канали, які я розголошувати не буду, мені повідомили сьогодні підтвердження цього факту", - каже Геращенко.

За його словами, дружина й батьки Жиліна живуть у Харкові. Тому, очевидно, покійного теж поховають там.

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Між тим, представник МВС Артем Шевченко розповів Еспресо.TV, що правоохоронці не мають підтверджень смерті Жиліна.

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того, як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.