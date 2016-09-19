Ватажка "Оплоту" Жиліна убито в ресторані під Москвою - ЗМІ

20:30, 19 вересня 2016
Інциденти
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У ресторані "Вітерець" у селищі Горки-2 під Москвою вбили главу харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна.

скріншот відео

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Life.

Зазначається, що кілер розстріляв двох відвідувачів ресторану.

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Особа другої жертви - знайомого Жиліна, який отримав важкі поранення, але залишився живий, - встановлюється.

Підозрювані зникли на двох автомобілях — таксі Nissan жовтого кольору та іномарці темного кольору.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила про підозру лідеру харківської організації "Оплот" Жиліну та оголосила його у розшук.

Глава МВС Арсен Аваков заявляв, що лідер харківської організації "Оплот" Євген Жилін поїхав з країни у невідомому напряму.

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