Міністр юстиції вдячний Тимошенко за сьогоднішню заяву

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ обіцяє вивчити сьогоднішню заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо нелегітимності нинішнього Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Р.ЗВАРИЧ зізнався, що не розглядав цього питання. «Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), за що я їй вдячний, знаходить деякі аспекти чинного законодавства, які наштовхують на те, що необхідно задуматись. Будемо думати», - сказав міністр, зауваживши, що не може поки коментувати цю заяву, оскільки не вивчив питання.

Він також підтвердив, що поки що не написав заяву про складення з себе повноважень народного депутата.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що зробить це лише після вирішення питання щодо входження «Нашої України» до парламентської коаліції. «Поки не буде прийнято рішення щодо переформатування коаліції, я не можу представляти політичну силу, яка не входить у коаліцію в коаліційному уряді», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Він підкреслив, що оскільки уряд сформований на коаліційних принципах (кожний міністр делегований конкретною політичною силою), то лише політичні сили, представлені у коаліції, мають право бути в уряді в особі конкретних людей, а «Наша Україна» поки не увійшла у коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з 25 серпня уряд В.ЯНУКОВИЧА втратив легітимність. За її словами, відповідно до статті 120 Конституції, неможливим є суміщення депутатських повноважень з будь-якою іншою діяльністю, зокрема, в органах виконавчої влади.

Також вона нагадала, що згідно із законом №2783-ІV «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності», акт про призначення народного депутата на посаду держслужбовця втрачає чинність через 20 днів після його видання у разі нескладення цією особою депутатських повноважень. Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 серпня минуло 20 днів від дня призначення В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і формування уряду, і таким чином ці акти автоматично втратили чинність.

* Звернення Тимошенко до Президента і українського народ (повний текст)