Звернення Тимошенко до Президента і українського народу

Звернення лідера депутатської фракції у Верховній Раді України «Блок Юлії Тимошенко» до Президента України та українського народу

04 вересня 2006

Шановний Вікторе Андрійовичу!

Дорогі співвітчизники!

04 серпня 2006 року за поданням Президента України Верховна Рада призначила Януковича В.Ф. на посаду Прем’єр-міністра.

В цей же день Верховною Радою України був призначений і персональний склад Уряду.

Пройшов рівно місяць з цієї трагічної для історії України дати.

За цей місяць повністю розвіяно три міфи, які були створені під час останніх виборів до Верховної Ради.

Перший міф, нібито при Януковичі будуть вирішені важкі соціальні питання: скасується необґрунтоване підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги, будуть суттєво підвищені пенсії та заробітні плати, народ почне жити краще.

Новий уряд навпаки, скасовуючи пільги студентам, молодим мамам, пенсіонерам, заявив, що тарифи на газ обґрунтовані, а бюджет на 2006 рік не буде бюджетом „проїдання” для народу. Це означає, що змін з пенсіями та зарплатами не буде, а досита їсти з бюджету і надалі буде не народ, а лише клан Януковича, що прийшов до влади.

Другий міф, який розвіявся вже за перший місяць роботи, нібито клан Януковича цікавить статус будь-якої мови: російської, української, англійської. Про мову вони вже місяць роблять суперечливі заяви і нічого не соромляться. Їх цікавить не мова, а лише 32 млрд. гривень в бюджеті на рік, який вони назвали „інвестиційним” ресурсом і який з‘явиться на їх приватних та корпоративних рахунках протягом року. Плюс повернення їх приватних тіньових безподаткових зон, що несумісно з надходженням грошей до бюджету.

Третій і останній міф, який безславно загинув, що клан Януковича буде боротися або проти НАТО, або за ЄЕП. Вони будуть боротися виключно за своє щоденне меню і вже сьогодні почали одночасно вступати в НАТО та в ЄЕП. Але насправді вони були і залишаються лише членами свого корпоративного клубу по інтересам, а все інше, як виявилося, є лише політичною ширмою для їх бізнес діяльності в політиці.

Я не буду окремо зупинятися на порушенні кланом Януковича Універсалу, бо вони знехтували ним одразу після підписання.

Всі міфи, створені на чергових виборах, зруйновані.

Скільки ще часу люди, які голосували за Януковича, готові терпіти над собою експеримент?

Сподіваючись на природній розум українців, Господь знову відкрив шлях очищення та процвітання для України, позбавлення від всього темного та нецивілізованого. Вихід знайдено.

Відповідно до частини першої статті 120 Конституції України члени Кабінету Міністрів, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

В розвиток цього положення Конституції, 08 липня 2005 року Верховною Радою України був прийнятий та увійшов в силу новий закон №2783-ІV «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності». Цей закон був прийнятий за ініціативою Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) та Партії регіонів проти Уряду Ющенка, але застосований не був, бо після прийняття цього закону вся помаранчева команда склала повноваження народних депутатів.

Відповідно до статті 5 цього закону, акт про призначення особи, яка є народним депутатом на посаду, що є несумісною із депутатським мандатом, втрачає чинність через двадцять календарних днів з дня його видання, якщо повноваження народного депутата не припинені в установленому законом порядку.

Янукович В.Ф. призначений на посаду Прем’єр-міністра постановою Верховної Ради України №77-V від 04 серпня 2006 року, в той же час він є народним депутатом, обраним 25 травня цього року від Партії Регіонів і, відповідно до частини першої статті 79 Конституції України, склав перед Верховною Радою присягу.

Станом на 04 вересня 2006 року повноваження народного депутата Януковича В.Ф. в порядку, встановленому частиною другою та четвертою статті 81 Конституції України, не припинені. У зв’язку з цим можна зробити юридично коректний висновок – Янукович антиконституційно суміщає дві посади.

У зв’язку з цим, починаючи з 25 серпня 2006 року постанова Верховної Ради №77-V від 04 серпня 2006 року відповідно до статті 5 закону «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» втратила чинність, оскільки з моменту призначення Верховною Радою народного депутата Януковича В.Ф. на посаду Прем’єр-міністра пройшло більше двадцяти календарних днів, а його повноваження, як народного депутата, у встановленому порядку не припинені.

Вказана норма закону є нормою прямої дії і не потребує будь-яких роз’яснень чи тлумачень.

З 25 серпня 2006 року Янукович В.Ф. не є легітимним Прем’єр-міністром України та не має законних підстав виконувати повноваження Прем’єр-міністра.

Відповідно до частини другої статті 117 Конституції України акти Кабінету Міністрів підписує Прем’єр-міністр.

Оскільки постанова Верховної Ради про призначення Януковича В.Ф. з 25 серпня 2006 року у законному порядку втратила чинність, тобто це є доконаний юридичний факт, то Янукович В.Ф. не має конституційних повноважень обіймати цю посаду та підписувати акти Кабінету Міністрів України.

З цих же підстав втратила чинність і постанова Верховної Ради про формування складу Кабінету Міністрів від 04 серпня 2006 року №88-V в частині призначення народних депутатів України Азарова М.Я. на посаду Першого віце-прем’єр-міністра, Клюєва А.П. та Рибака В.В. на посаду віце-прем’єр-міністрів, Джарти В.Г., Тулуба С.Б., Тарасюка Б.І., Ніколаєнка С.М., Рудьковського М.М., Павленка Ю.О., Зварича Р.М. на посади міністрів.

Вказані особи, починаючи з 25 серпня 2006 року, незаконно обіймають свої посади в Уряді України і незаконно здійснюють свої повноваження.

З 25 серпня 2006 року будь-які дії чи рішення Януковича В.Ф. і вищевказаних осіб як Уряду є незаконними і не підлягають виконанню на території України.

Нічого не змінить в існуючій ситуації негайний розгляд Верховною Радою, можливо навіть цієї ночі, заяв про складання депутатських повноважень Януковича В.Ф. та інших народних депутатів, які є членами Уряду, оскільки ці постанови Верховної Ради України щодо їх призначення втратили чинність ще 25 серпня 2006 року.

Нічого не дасть і скасування закону №2783-ІV або прийняття будь-якого нового закону, бо закон зворотної сили не має.

За таких обставин є всі конституційні підстави стверджувати, що в Україні немає Прем’єр-міністра і персонального складу Кабінету Міністрів, сформованого у порядку, визначеному Конституцією України.

Я вітаю народ з цією видатною подією – з достроковим звільненням України від кримінального клану при владі.

Закликаю Президента України, як гаранта Конституції, негайно припинити незаконну діяльність нелегітимного Уряду.

Приймаючи до уваги, що постанова Верховної Ради про призначення Прем’єр-міністра та частково постанова про формування персонального складу Кабінету Міністрів у законному порядку втратили чинність, у Президента України знову з’явились конституційні підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради на підставі підпункту 2 частини другої статті 90 Конституції, у зв’язку з тим, що протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів.

Тепер, слово за Президентом України.

Доля дає Президенту України ще одну можливість врятувати Україну. Сподіваюсь, що на цей раз Президент України цією можливістю скористається.

Юлія Тимошенко