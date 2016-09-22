У мережі з'явився кліп на пісню Джамали, яка перемогла на "Євробаченні"

Відео опубліковане на офіційному каналі виконавиці на Youtube.

Як зазначив продюсер Джамали Ігор Тарнопольський, режисером і хореографом-постановником відеокліпу виступив Анатолій Сачивко, оператором став Микита Кузьменко.

«Зйомки відео зайняли три дні і проходили у Чернівецькій області в Буковинських Карпатах. Локацією кліпу стала покинута військова база «Памір» на вершині гори Томатик, яка знаходиться на висоті 1565 метрів над рівнем моря», - додав він.

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«Мабуть, це була найважча зйомка у моєму житті. Без зупину лив дощ, було 9 градусів тепла, пеленою стояв туман, який не міг прогнати навіть сильний вітер, було жахливо холодно. Здавалося, сама природа вирішила влаштувати нам випробування. Адже ще за день до зйомок світило сонце і ніщо не віщувало негоди», - розповіла Джамала.

«Підйом на гору Томатик тривав 2 години, а спускатися було ще довше. В якийсь момент здалося, що ми стали заручниками гори. Нас заливало холодним дощем, тому ми за першої-ліпшої можливості грілися біля печі і сушили речі. Гаряча їжа була розкішшю, тому що розвести багаття за такої погоди було вкрай складно, ми буквально боролися за вогонь, як первісні люди. Місцеві жителі підгодовували нас медом і поїли трав'яним чаєм. З усієї округи люди приїжджали подивитися на Джамалу. Їм було не лінь у негоду підніматися на гору дві години по бездоріжжю, щоб зробити фото і взяти автограф», - додала співачка.

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Також Джамала окремо зазначила дизайнера Соню Солтес, яка працювала над стилем героїв. «Завдяки їй хлопці виглядають дуже цікаво. Танцюристи неймовірні молодці – ніхто і не думав скаржитися або здаватися, всі танцювали на повну ногу. Випробування дощем і холодом нас тільки згуртували, ми стали одним плем'ям», - вважає співачка.

Як повідомлялося, пісня Джамали «1944» перемогла на «Євробаченні-2016», яке пройшло ще в травні в Швеції.

Однойменний альбом вийшов 10 червня в Європі і місяцем пізніше в США. Платівка побачила світ на найбільшому у світі лейблі Universal Music Group. Реліз включає в себе 12 композицій - вісім англійською і три українською мовою. В Америці реліз здійснює компанія Republic Records, а в Європі - Universal Music Denmark, яка також займається ексклюзивної дистрибуцією офіційного збірника «Євробачення-2016».