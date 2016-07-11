Universal Music Group випустила альбом Джамали "1944" - ЗМІ

Новий альбом популярної української співачки Джамали можна купити на території США, повідомляє Громадське.

Платівка містить у собі 12 композицій — 8 англійською і 3 українською мовою. У тому числі і композиція 1944, с якою Джамала стала переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2016.

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В Америці реліз здійснює компанія Republic Records, що входить в Universal Music Group і працює з такими артистами, як Ariana Grande, Drake, Florence + The Machine, John Newman, Nickelback, Nicki Minaj, The Weeknd і інші.

Раніше, 10 червня відбулася презентація альбому 1944 на території Європи. Його здійснював лейбл Universal Music Denmark, який крім іншого займається ексклюзивною дистрибуцією офіційного збірника Євробачення 2016. Координацією роботи з міжнародного релізу альбому займається компанія Комп Мюзік — офіційний представник Universal Music Group в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.