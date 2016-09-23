Прикордонники попередили про ризик провокацій РФ під час акції кримських татар 24 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

Він зазначив, що прикордонники фіксують розвідувальну активність російської сторони з використанням аеростатів на адмінкордоні з тимчасово окупованих Кримом.

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Зокрема, 22-24 липня 2016 року були зафіксовані аеростати в районі Арабатської стрілки, а 7-12 серпня - в районі населених пунктів Волошине і Перекоп.

«Така розвідувальна активність російської сторони, швидше за все, пов'язана з моніторингом обстановки в районах основних контрольних пунктів в'їзду-виїзду на админгранице з тимчасово окупованих Кримом напередодні анонсованих на 24 вересня заходів з нагоди річниці громадської блокади Криму», - сказав Слободян.

«Під час акції кримських татар ми не виключаємо можливість провокацій з російської сторони, оскільки попереднє використання аеростата «Рись» відбувалося саме в період провокаційних дій спецслужб РФ, пов'язаних нібито з пошуком української диверсійно-розвідувальної групи», - додав Слободян.