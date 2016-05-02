Росія перекидає до Луганська спецпідрозділ "Рись" для посилення тиску на ватажка "ЛНР" - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті.

"Для посилення тиску на кримінальне оточення "голови ЛНР" І.Плотницького, припинення діяльності бандитських угруповань та збереження контролю за діями підконтрольних Кремлю керівників, на 3 травня ц.р. до м. Луганськ заплановано прибуття підрозділу спеціального загону швидкого реагування "Рись" федеральної служби військ національної гвардії РФ. Командир загону - полковник Владислав Єршов", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, термін виконання завдань російських спецпризначенців становитиме один місяць. "Підрозділ оперативно підпорядковуватиметься Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, наголосили в розвідці, встановлені чергові факти постачання озброєння та військової техніки з території РФ: "через пункт пропуску Ізварине у напрямку м. Луганськ переміщено 10 БМП після проведення ремонту на території Росії".

Також українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, 122-мм РСЗВ "Град" і самохідних артилерійських установок у районах Донецьк, Любівка та Петрівське", повідомляє розвідка.