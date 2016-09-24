У Дніпрі досі залишаються невпізнаними 137 бійців АТО
У Дніпрі залишаються невпізнаними 137 бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Як повідомили УНІАН в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зокрема, 125 військових захоронені на Краснопільському кладовищі обласного центру, тіла 12 - знаходяться у морзі.
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З початку проведення АТО за допомогою ДНК-експертизи встановлено імена 299 загиблих бійців, з них 114 - перезахоронені родичами.
Дніпропетровська ОДА закликає сім’ї зниклих безвісти військових пройти ДНК-експертизу. «Пройти експертизу можна за постановою слідчого. У родичів беруть біологічні зразки, порівнюють з ДНК загиблих. Дослідження тривають близько трьох тижнів», - йдеться у повідомленні.
За час проведення АТО на Дніпропетровщину доставлено близько 1,4 тис. загиблих воїнів, 791 з них впізнали родичі під час візуального огляду.