У Дніпрі досі залишаються невпізнаними 137 бійців АТО

Як повідомили УНІАН в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зокрема, 125 військових захоронені на Краснопільському кладовищі обласного центру, тіла 12 - знаходяться у морзі.

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З початку проведення АТО за допомогою ДНК-експертизи встановлено імена 299 загиблих бійців, з них 114 - перезахоронені родичами.

Дніпропетровська ОДА закликає сім’ї зниклих безвісти військових пройти ДНК-експертизу. «Пройти експертизу можна за постановою слідчого. У родичів беруть біологічні зразки, порівнюють з ДНК загиблих. Дослідження тривають близько трьох тижнів», - йдеться у повідомленні.

За час проведення АТО на Дніпропетровщину доставлено близько 1,4 тис. загиблих воїнів, 791 з них впізнали родичі під час візуального огляду.