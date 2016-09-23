СБУ оприлюднила точні адреси катівень для полонених на окупованому Донбасі
12:29, 23 вересня 2016Війна
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Служба безпеки України встановила на окупованій території Донбасу адреси 8 катівень.
СБУ опублікувала точні адреси катівень для полонених на території "Л/ДНР" / flickr.com/Raffaella
Про це повідомляє СБУ на сторінці у Facebook.
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Згідно з оприлюдненою інформацією, 6 катівень знаходяться у Донецьку, 2 – у Луганську.
СБУ опублікувала точні адреси цих приміщень.
23 вересня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, в заручниках Росії та терористичних угрупувань "ДНР" і "ЛНР" залишаються 111 громадян України. Окрім того, 499 осіб вважаються зниклими безвісти.
За словами голови СБУ Василь Грицак, центром взаємодії з волонтерами і патріотично налаштованими громадянами вдалося звільнити з полону 3082 особи.
За його словами, це і цивільні, і журналісти, і військовослужбовці та правоохоронці, священники, пересічні жителі Донбасу.
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