Родини убитих в Дніпрі патрульних отримають грошову компенсацію і квартири

Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Держава виплатить одноразову допомогу сім'ям загиблих у розмірі 725 тис. грн. Також сім'ям Ольги Макаренко та Артема Кутушева будуть придбані двокімнатні квартири, і буде нараховуватися пенсія по втраті годувальника сім'ї», - написав він.

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Геращенко також повідомив, що на місці трагічної загибелі поліцейських, за рішенням міської ради та з ініціативи міського голови Бориса Філатова, буде встановлено пам'ятний знак.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня в Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, але померла в лікарні.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за переховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.

Підозрюваний у вбивстві патрульних затриманий.