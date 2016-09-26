Вбивця патрульних у Дніпрі отримав посвідчення учасника бойових дій, перебуваючи в розшуку - волонтер (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Роман Синіцин, наголошуючи, що ця інформація була перевірена й документ справжній.

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Крім того, він оприлюднив світлину посвідчення.

"Підписав УБД нєкто Небеський. Цілий начальник управління кадрів Дніпропетровськоі області, до цього начальник кадрової інспекції. Небеський - член постійнодіючої "поліцейської" комісії. Бере патрульних на роботу, якщо коротко", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває у розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.1 ст.255"Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Поліція у Дніпрі оголосила операцію "Перехоплення" із затримання підозрюваного, якого затримали у лікарні, про що повідомив глава МВС Арсен Аваков. За фактом подій у Дніпрі відкрито три кримінальних провадження.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.