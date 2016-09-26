У Дніпрі попрощалися із загиблими поліцейськими (фоторепортаж)

З початку церемонії перед театром зібралися сотні людей, біля входу вишикувалася велика черга, повідомляє Днепр.Час.

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Згідно з повідомленням, крім звичайних громадян, на церемонії відспівування були присутні родичі загиблих, їхні друзі, а також інші поліцейські Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в Дніпрі – день жалоби за загиблими поліцейськими

Нагадаємо, правоохоронці затримали злочинця, який убив патрульних в Дніпрі. Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події.

Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла в лікарні на операційному столі. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області.



