26 вересня в Дніпрі – день жалоби за загиблими поліцейськими

Про відповідне розпорядження повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook міський голова Борис Філатов.

Мер також закликав не політизувати ситуацію та не піаритися на загибелі людей, вимагаючи відставки очільниці Національної поліції. «Ви танцюєте на кістках», – зазначив Борис Філатов.

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Нагадаємо, міський голова Дніпра заявив, що шукатиме можливості, щоб допомогти родинам загиблих патрульних, а також висловив переконання, що цей жахливий злочин не залишиться без покарання. Трагедія сталася зранку 25 вересня в районі автовокзалу Дніпра. Один правоохоронець загинув на місці. Дівчина-патрульна, яку було поранено під час нападу, згодом померла в лікарні. За її життя боролися найкращі фахівці обласної клінічної лікарні імені Мечникова, однак, на жаль, врятувати життя потерпілої не вдалося.