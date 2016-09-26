Порошенко підписав указ про демобілізацію військових шостої хвилі

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"До кінця жовтня до своїх домівок та родин повернуться захисники Вітчизни, яких було мобілізовано минулого року протягом так званої "шостої хвилі". Підписав відповідний указ. Його виконання означатиме ще один крок в переході армії на професійну основу", - йдеться у повідомленні.

За словами Порошенка, щойно буде звільнено останнього з "шостої хвилі", на фронті залишаться лише контрактники, призовники за віком, як і тепер, не направлятимуться в зону АТО.

Пізніше у прес-службі додали, що глава держави підписав указ «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час третьої черги часткової мобілізації відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року №15».

Зокрема, з військової служби будуть демобілізовані військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації в особливий період, які були мобілізовані у 2015 році під час 6-ї хвилі (третя черга осіб, мобілізованих відповідно до указу президента України від 14.01.2015 №15).

«Це остання черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014 – 2015 роках під час дії особливого періоду. Прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовців стало можливим завдяки успішній реалізації у Збройних силах України та інших військових формуваннях завдання президента України щодо професіоналізації війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на більш мотивованих добровольців – контрактників», - наголошується в повідомленні.

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Відповідно до указу, у запас будуть звільнені військовослужбовці, які відслужили встановлені строки військової служби в особливий період та не виявили бажання продовжити службу у лавах ЗСУ чи інших підрозділах за контрактом.

Зазначається, що повернення звільнених військовослужбовців до своїх родин розпочнеться вже у поточному місяці, одразу після набрання чинності цим указом.

«Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги. У документі також зазначається, що звільнення військовослужбовців у визначені терміни мають провести Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, адміністрація Державної прикордонної служби та Державна спеціальна служба транспорту», - зауважили у прес-службі глави держави.

Крім того, Порошенко доручив Кабінету міністрів забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інші заходи, пов'язані зі звільненням у запас військовослужбовців, у тому числі – пов'язані з їх перевезенням до місць проживання. Звільнені у запас також мають бути забезпечені комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час прямування додому.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, звільнення буде проводитися поступово, щоб не допустити зниження боєготовності підрозділів.