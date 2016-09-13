Генштаб спланував демобілізацію військових шостої хвилі (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України спланував демобілізацію військовослужбовців шостої черги. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу – заступника начальника ГШУ генерал-майор Володимир Талалай, йдеться на Facebook-сторінці Генштабу.

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Нині завершується планування звільнення з військової служби військовослужбовців, мобілізованих під час 6-ї черги (третя черга осіб, мобілізованих відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 № 15).

"Якщо не буде погіршення воєнно-стратегічної обстановки, у вересні передбачається внести на розгляд Президенту України проект відповідного нормативного акту, розпочати звільнення 6-ї черги у поточному місяці та основну частину мобілізованих військовослужбовців звільнити у жовтні 2016 року", - наголосив Володимир Талалай.

Таким чином, усі військовослужбовці по мобілізації, які не виявлять бажання залишитися у лавах ЗСУ, будуть звільнені встановленим порядком.

"Наразі в органах військового управління та у військових частинах розробляються списки та плани-графіки звільнення особового складу. Звільнення буде здійснюватися поступово, з метою недопущення зниження боєготовності підрозділів, поступового вивільнення посад, здачі посад, бойової техніки та майна. Звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги", - нагадали у Генштабі.