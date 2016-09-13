Генштаб спланував демобілізацію військових шостої хвилі (відео)
Звільнення буде проводитись поступово, аби не допустити зниження боєготовності підрозділів.
Генеральний штаб Збройних сил України спланував демобілізацію військовослужбовців шостої черги. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу – заступника начальника ГШУ генерал-майор Володимир Талалай, йдеться на Facebook-сторінці Генштабу.
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Нині завершується планування звільнення з військової служби військовослужбовців, мобілізованих під час 6-ї черги (третя черга осіб, мобілізованих відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 № 15).
"Якщо не буде погіршення воєнно-стратегічної обстановки, у вересні передбачається внести на розгляд Президенту України проект відповідного нормативного акту, розпочати звільнення 6-ї черги у поточному місяці та основну частину мобілізованих військовослужбовців звільнити у жовтні 2016 року", - наголосив Володимир Талалай.
Таким чином, усі військовослужбовці по мобілізації, які не виявлять бажання залишитися у лавах ЗСУ, будуть звільнені встановленим порядком.
"Наразі в органах військового управління та у військових частинах розробляються списки та плани-графіки звільнення особового складу. Звільнення буде здійснюватися поступово, з метою недопущення зниження боєготовності підрозділів, поступового вивільнення посад, здачі посад, бойової техніки та майна. Звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги", - нагадали у Генштабі.