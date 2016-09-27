Розстріл поліцейських у Дніпрі: в лікарні повідомили про стан убивці патрульних

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає "112 Україна".

"Підозрюваний стабільний. Артеріальний тиск тримає, гемоглобін 135, пульс 80 ударів, живіт спокійний, помірні болі в ділянці шва, він активно йде на поправку. Його охороняють десятки озброєних міліціонерів. Ми постараємося все зробити, щоб його швидше виписали", - повідомив головлікар.

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Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульних, унаслідок чого поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.

У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця "Торнадо", який перебував у розшуку.