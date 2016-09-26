Вбивство патрульних в Дніпрі: підозрюваний Пугачов відмовився давати свідчення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Вадим Троян.

За його словами, про підозру Пугачову повідомлено в присутності адвоката, однак спілкуватися із слідством підозрюваний відмовився, пославшись на ст. 63 Конституції України.

Троян також додав, що найближчим часом Пугачову буде повідомлено про підозру у вчинені правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Водночас представник поліції наголосив, що експертизи гільз та куль, знайдених на місці злочину, свідчать про беззаперечну причетність Пугачова до вбивства патрульних.

За словами Трояна, в рамках розслідування справи заплановано понад 20 експертиз, вже опитано 37 свідків. Крім того, додав представник поліції, зараз ні пістолета Макарова, з якого були вбиті поліцейські, ні табельної зброї, яку Пугачов забрав у вбитого поліцейського, не знайдено.

Троян також повідомив, що раніше знав Пугачова, який воював у складі батальйону “Торнадо”.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

Сьогодні в Дніпрі відбулося прощання з загиблими поліцейськими. В громадянській панахиді взяли участь кілька тисяч місцевих жителів, а також генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе, керівники міста Дніпро і Дніпропетровської області.