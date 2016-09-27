"Пити я більше не буду!": з'явилося відео, як у ВДВ перевиховують "аватарів"

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

На відео солдати, які попалися на пияцтві, марширують по плацу.

Так, військові-"аватари" марширують під викрики: "Пити! Я! Більше! Не буду!".

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Раніше заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав причини небойових втрат серед українських військовослужбовців у зоні АТО: застій на місці, соціальні проблеми контингенту призваного, а не контрактного, пияцтво, зловживання – незначною мірою – наркотичними засобами, нестатутні відносини, необережність зі зброєю, поганий стан здоров'я, каліцтва і ДТП.