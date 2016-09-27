"Пити я більше не буду!": з'явилося відео, як у ВДВ перевиховують "аватарів"
13:58, 27 вересня 2016Суспільство
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У мережі з'явилося відео "виховної роботи" зі спійманими на вживанні алкоголю ("аватарами" - Ред.) солдатами 79-ої окремої аеромобільної бригади, яка базується у Миколаєві.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
На відео солдати, які попалися на пияцтві, марширують по плацу.
Так, військові-"аватари" марширують під викрики: "Пити! Я! Більше! Не буду!".
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