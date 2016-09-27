У Харківській області встановили особу виробника сурогатного алкоголю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Артура Оганнісяна.

За словами прокурора, скоріш за все, виробником є 27-річний харків’янин.

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«Сьогодні в Харкові слідчі фіскальної служби разом із прокурорами провели три обшуки у місцях, де, імовірно, виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини. У виявленому цеху підроблений алкоголь розливався як у тетропаки, так і скляні пляшки. Вилучене направлено на експертизу», - зазначив Оганнісян.

Він повідомив, що встановлено ймовірний канал поставки сировини для виготовлення контрафактної продукції. Це один із сусідніх з Харківщиною регіонів.

У прокуратурі не уточнили, чи затримали чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

24 вересня у Вовчанську Харківської області суд арештував власницю магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.

25 вересня в Харківській області суд взяв під цілодобовий домашній арешт ще двох власників магазинів, де продавався сурогатний алкоголь. Прокуратура оскаржила ці рішення.

Також у місті Лиман Донецької області п’ятеро людей загинули від отруєння сурогатним алкоголем, ще один чоловік перебуває в реанімації.

За даними прокуратури, внаслідок отруєння алкоголем загинули 18 осіб. Держпродслужба повідомляє про 23 загиблих.