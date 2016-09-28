Міністерство російських "їхтамнемає" про доповідь щодо знищення МН17: наших "Буків" там не було

"Ніякі російські зенітні ракетні комплекси, і в тому числі "Бук", російсько-український кордон ніколи не перетинали. Про це ми відповідально заявили відразу ж після катастрофи 17 липня 2014 року", - цитує ТАСС офіційного представника Міноборони Росії генерал-майора Ігоря Конашенкова, який прокоментував попередні результати кримінального розслідування аварії Boeing MH17 на Донбасі.

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Нагадаємо, згідно зі звітом першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), зенітно-ракетна установка "Бук" прибула в Україну з Росії і після того, як випустили ракету по MH17, повернулася назад в РФ.