Ракета, що знищила МН17, була завезена з Росії – слідство

Як передає власний кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені сьогодні у Нідерландах на прес-конференції Спільної слідчої групи щодо катастрофи МН17.

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Глава слідчої групи Вільберт Пауліссен сказав: "Ми дійшли висновку, що МН17 був збитий ракетою 9М38, запущеною з «Бука», яка була ввезена з Російської Федерації і яка була повернута в Російську Федерацію".

За його словами, слідство точно встановило маршрут перевезення «Бука».

"Слідство дійшло висновку, що територія була підконтрольна бойовиками", - підкреслив він.

За словами Пауліссена, ракета була запущена в радіусі 6 кілометрів від села Сніжне Донецької області.

У звіті Спільної слідчої групи (JIT), розміщеному на сайті Служби безпеки України, сказано, що за минулі два роки слідча група зібрала значну кількість доказів, які стосунок до місця запуску ракети.

"В результаті ми дійшли висновку, що запуск був здійснений з сільськогосподарського поля біля смт Первомайське. Йдеться про поле площею 500 на 600 метрів. У радіусі 5 кілометрів це найвища точка. Поле оточене деревами по всім сторонам, крім західної", - йдеться у звіту.

Водночас нагадується, що раніше Рада безпеки Нідерландів (OVV) дійшла висновку, що ракета була запущена в зоні 320 квадратних кілометрів на південний схід від села Грабове Шахтарського району Донецької області.

"Поле біля селища Первомайське входить в цю зону. Цей висновок, зроблений Об'єднаною слідчою групою JIT, знайшов своє підтвердження у матеріалах, нещодавно отриманих від Сполучених Штатів Америки і Європейського управління космічних досліджень", - наголошується у звіті.

Окрім того, зазначається, що в рамках розслідування фахівці Спільної слідчої групи провели слідчі дії із встановлення низки місць запуску. Зокрема, у доповіді йдеться, що також були вивчені два місця безпосередньо поблизу селища Зарощенське Шахтарського району Донецької області.

"Ця зона була вказана, серед інших, Міністерством оборони Російської Федерації, як місце запуску ракети. При цьому було наголошено на тому, що ця зона перебувала під контролем України. Однак розслідування показало, що запуск здійснювався не з цієї зони. Крім того, виявилося, що ця зона не була під контролем України, але перебувала під контролем проросійських сепаратистів. У перехопленій телефонній розмові двох сепаратистів, що відбулася у червні 2015 року, мова йде про інформацію, яка очевидно поширювалася в той момент, про те, що Боїнг (рейс МН17) був нібито збитий зенітним комплексом з селища Зарощенське. Один з учасників бесіди напевно знав, що Зарощенське не було місцем запуску, а також що Зарощенське в той момент перебувало в руках сепаратистів. Об'єднана слідча група JIT має також і інші докази, що підтверджують цей висновок", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня 2016 року президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.