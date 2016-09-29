У Харкові затримали організатора та пособників виробництва смертельного алкоголю

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 29 вересня, під час брифінгу повідомив прокурор Харківської області Данильченко.

«Учора були затримані безпосередні організатори та пособники організатора у виготовленні великого обсягу сурогатного алкоголю. Їх четверо осіб: організатор і троє пособників. Сьогодні їм буде оголошено про підозру за ст. 204 Кримінального кодексу, після цього ми будемо звертатися до суду для обрання їм міри запобіжного заходу», - сказав Данильченко.

За його словами, слідчі встановили місце виготовлення сурогатного алкоголю – приватні гаражі, встановлений канал розповсюдження – особисті зв’язки та соціальні мережі.

Данильченко зазначив, що, за попередніми даними, в Харківській області загинула 21 людина, були госпіталізовані 24 людини. Сьогодні в медзакладах на лікуванні залишаються 6 постраждалих.

У свою чергу перший заступник начальника ГУ ДФС в Харківській області Андрій Бєжанов додав, що організатор виробництва наразі дає свідчення щодо придбання сировини, виготовлення продукції, каналів збуту неякісної продукції. На сьогодні встановлені два підпільні цехи та місце зберігання спирту.

За його відомостями, один із цехів – квартира у багатоповерховому будинку, акцизні марки виготовлялися на кольоровому принтері. На початку червня організатор придбав 1 літр такого спирту, використав, після чого придбав ще 100 літрів цього спирту. Виготовлена продукція була розповсюджена на території області. Пізніше організатор придбав 1 тонну спирту. Пізніше на території області з'явилися летальні випадки отруєння.

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«Організатор, знаючи про ці випадки, знаючи про якість спирту, отримує партію у об’ємі 4 тисячі літрів. Партію з 4 тисяч літрів ми вилучили», - наголосив він.

Бєжанов зазначив, що продукція виготовлялася під виглядом відомих брендів та розповсюджувалася як у Харківській області, так і на території інших регіонів.

Бєжанов підкреслив, що в даний час у кількох областях вилучаються партії сурогату, відправлені харківським організатором виробництва, і затримуються особи, що розповсюджували цю продукцію.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків'янина. Слідчі фіскальної служби разом із прокурорами і оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки в місцях, де імовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.