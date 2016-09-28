Харків'янина, підозрюваний у виготовленні отруйного алкоголю, оголошено в розшук

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Харківської області Артура Оганнісяна.

За його даними, сьогодні 27-річному харків'янину винесено підозру за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей). Оскільки на даний час місце знаходження фігуранта провадження невідоме, винесено постанову про розшук.

Крім того, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для ймовірного виробника сурогатного алкоголю.

У прокуратурі додали, що на даний час слідству відомо про 20 летальних випадків внаслідок отруєння сурогатами алкоголю. Крім того, ще 23 особи перебувають у медзакладах Харкова та області. Зокрема, Вовчанський район: 12 померлих, 6 госпіталізованих; Ізюмський район: 3 померлих, 12 госпіталізованих; Харківський район 3 померлих, 2 госпіталізованих; Борівський район: 2 померлих; Барвінківський, Дергачівський райони та м. Харків: 3 госпіталізованих.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті в результаті отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 15:00 27 вересня даній області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 особи померли.

Крім цього, в Донецькій області у м. Лиман зареєстровано 9 випадків отруєння сурогатами алкоголю, 5 із них завершились летально. В Миколаєві з аналогічних причин померли п'ятеро людей.

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Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинувачено за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків’янина. Слідчі фіскальної служби разом з прокурорами та оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки у місцях, де, імовірно, виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.