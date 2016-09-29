Чи впевнені ви в якості алкоголю, який вживаєте? – опитування УНІАН

У зв’язку з цим УНІАН вирішив з’ясувати у своїх читачів: чи впевнені ви в якості алкоголю, який вживаєте?

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року було затримано власницю кількох магазинів у Вовчанському районі на Харківщині. У прокуратурі заявили, що в них є інформація, що після купівлі в магазинах цієї жінки і вживання алкогольних напоїв невідомого походження померли 6 мешканців.

Кількість померлих через отруєння сурогатним алкоголем у різних районах Харківської області зростала і станом на ранок 27 вересня досягла 18 осіб, ще 21 людина перебували у лікарнях.

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Більш того, у місті Лиман Донецької області від отруєння алкоголем з Харківщини померли 5 людей.

Пізніше почали з'являтися повідомлення про жертв неякісного алкоголю і в інших містах України.

29 вересня стало відомо, що у Харкові правоохоронці затримали організатора та пособників виробництва сурогатного алкоголю, від отруєння яким загинули кілька десятків людей.