Чи впевнені ви в якості алкоголю, який вживаєте? – опитування УНІАН
Наприкінці вересня 2016 року Україну сколихнули повідомлення про низку смертей від отруєння неякісним алкоголем на Харківщині. Згодом хвиля смертельного алкоголю розповсюдилася й на інші регіони, а загальна кількість жертв досягла щонайменше 35 осіб.
У зв’язку з цим УНІАН вирішив з’ясувати у своїх читачів: чи впевнені ви в якості алкоголю, який вживаєте?
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року було затримано власницю кількох магазинів у Вовчанському районі на Харківщині. У прокуратурі заявили, що в них є інформація, що після купівлі в магазинах цієї жінки і вживання алкогольних напоїв невідомого походження померли 6 мешканців.
Кількість померлих через отруєння сурогатним алкоголем у різних районах Харківської області зростала і станом на ранок 27 вересня досягла 18 осіб, ще 21 людина перебували у лікарнях.
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Більш того, у місті Лиман Донецької області від отруєння алкоголем з Харківщини померли 5 людей.
Пізніше почали з'являтися повідомлення про жертв неякісного алкоголю і в інших містах України.
29 вересня стало відомо, що у Харкові правоохоронці затримали організатора та пособників виробництва сурогатного алкоголю, від отруєння яким загинули кілька десятків людей.