Російська пропаганда перестає діяти: на Донбасі змінюють своє ставлення до України (відео)

Українських журналістів називають гарними хлопцями, з повагою ставляться до прикордонників і вже забули слово "хунта", йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, на тимчасово окупованих територіях уже не проти і повернутися під контроль українців.