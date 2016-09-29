Російська пропаганда перестає діяти: на Донбасі змінюють своє ставлення до України (відео)

21:06, 29 вересня 2016
Суспільство
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Мешканці Донбасу оговтуються від російської пропаганди.

Українських журналістів називають гарними хлопцями, з повагою ставляться до прикордонників і вже забули слово "хунта", йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, на тимчасово окупованих територіях уже не проти і повернутися під контроль українців.

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