В Україні відсьогодні починається перехід на біометричні паспорти

14 липня 2016 р. законодавчий акт був ухвалений Верховною Радою 3 серпня його підписав президент, передає 112 Україна.

Цей закон, зокрема, передбачає:

- чітке розмежування видів документів з імплантованим безконтактним електронним носієм та без нього;

- впровадження обов'язку оформлення паспорта громадянина України після досягнення 14-річного віку;

- запровадження посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, якій надано додатковий захист;

- запровадження карти трудового мігранта як документа, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

Згідно з цим законом, тепер для оформлення закордонного паспорта, дипломатичного, службового та низки інших документів будуть використовуватися відцифровані відбитки пальців рук. Водночас для оформлення паспорта громадянина України вносити відцифровані відбитки пальців рук будуть лише за згоди особи.

Читайте такожАваков запевняє, що перші ID-карти 14-річним оформлюватимуть безкоштовно

Внутрішні паспорти тепер видаватимуть кожному громадянину України, який досяг 14-річного віку. Паспорт оформлюватимуть на 4 роки особам, які не досягли 18 років, решті – на 10 років. Нові паспорти громадян України будуть мати вигляд пластикової картки 54 х 85,6 мм, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату). Вони міститимуть текст українською та англійською мовами. У них не робитимуть відмітки про реєстрацію шлюбу та його розірвання, проте кожному з подружжя видаватимуть свідоцтво про шлюб. Важлива деталь - у паспорт громадянина України, який досяг 18-річного віку, буде вбудовано безконтактний електронний носій, до якого вноситимуть засоби електронного цифрового підпису.

Також закон визначає порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном. Крім того, встановлюється вартість адміністративної послуги оформлення документів, що засвідчують особу.

Закон також надає кожному українцю право мати не більш ніж два закордонні паспорти.

Серед іншого, документ визначає перелік документів, що надають право громадянину України на виїзд з України та в'їзд в Україну. Такими документами відтепер є:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт);

- дипломатичний паспорт України;

- службовий паспорт України;

- посвідчення особи моряка;

- посвідчення члена екіпажу;

- посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).

Зазначимо, також відсьогодні неможливо продовжити термін дії закордонного паспорта. У разі закінчення терміну дії закордонного паспорта слід оформити новий паспортний документ. У разі необхідності термінового виїзду до України генконсульство може оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Водночас закордонні паспорти, термін дії яких продовжено, залишатимуться дійсними на термін, на який їх було продовжено.