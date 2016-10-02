Нова книга про Гаррі Поттера викликала справжній ажіотаж в Києві

Нова книга про Гаррі Поттера вже в Україні. У столиці презентували восьму книгу про чарівника "Гаррі Поттер і прокляте дитя", йдеться в сюжеті ТСН.ua.

"Український переклад знаменитої поттеріани вийшов одним із перших у світі, випередивши сусідніх Польщу та Росію", - йдеться у повідомленні.

Видавець Іван Малкович каже, що фахівці спрацювали не лише швидко, а й дуже якісно. П'єса читається легко, а від сюжету неможливо відірватися. У новій книзі Гаррі Поттеру 40 років, він батько трьох школярів, працює в міністерстві магії, а головним героєм стає його молодший син Альбус.

"Я сам був засмучений, що от п'єса, а коли прочитав, зрозумів переваги. П'єса швидше читається, там сюжет дуже стрімкий. Ти просто ковтаєш цю книжку. Думаю, що ця книжка буде до ранку прочитана", - каже Малкович.

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На презентацію приїхали поттеромани з Сум, Полтави, Львова та інших міст. Захід відбувався в Українському домі, котрий через скупчення людей нагадував мурашник.

За відмінні знання та максимальну схожість з персонажами переможці конкурсів отримували книжки із автографами Джоан Роулінг.

Коли ж було оголошено про початок продажу – люди ледве не знесли прилавок із книжками. Кажуть, їх готові купувати за будь-які гроші. І єдине, про що тепер мріють – продовження, аби на черговій книзі історія про чарівника не завершувалася.