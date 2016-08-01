Видавець розповів, коли вийде український переклад нової книги про Гарі Поттера
16:55, 01 серпня 2016Суспільство
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Україномовна версія книги "Гаррі Поттер і прокляте дитя" з’явиться на книжкових полицях у жовтні цього року.
REUTERS
Про це повідомив Громадському власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович.
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"Ми вже придбали права. Сподіваюся, що Віктор Морозов вже сьогодні почне перекладати, за давнім звичаєм. Все буде залежати від того, як буде іти робота", - розповів видавець.
"Ми маємо зробити свою роботу якісно, і сподіваємося, що це станеться в жовтні", - сказав Малкович.
Як повідомляв УНІАН, нова книга надійшла в продаж в ніч на 31 липня. Британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що не планує продовжувати історію про Гаррі Поттера.
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