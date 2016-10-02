У СБУ спростовують інформацію про перестрілку при затриманні контрабанди у Гранітному

Служба безпеки України спростувала інформацію про перестрілку при затриманні контрабандистів у Гранітному, про яку раніше повідомляв заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Про це повідомила речник відомства Олену Гітлянську, передає "112 Україна".

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"Інформація трохи перекручена, дійсно, вчора було затримано, спільно зі співробітниками СБУ та з військовими 30-ї бригади, два автобуси з товарами широкого споживання, які намагалися незаконно переправити через лінію зіткнення. СБУ брала участь у цій операції, і у нас є відео, яке ми скоро розмістимо. Ніякої перестрілки не було", - сказала Гітлянська.

За словами речника СБУ, їй невідомо, що саме було в автобусах, але зазвичай на непідконтрольну територію везуть речі та медикаменти.

"Це деякі підприємці намагаються поза лінією контролю переправити товари широкого споживання на неконтрольовану територію, на жаль, мені невідомо, що саме там було, але зазвичай везуть медикаменти, одяг і тому подібне", - говорить вона.

Також Гітлянська сподівається, що після публікації відео з місця події, всі питання про "кришування" контрабанди працівниками СБУ будуть зняті.

"Я бачила його повідомлення, я просто думаю, що, можливо, йому (Туці – УНІАН) хтось неправильно розповів, що дійсно відбувалося. Я думаю, коли ми розмістимо відео, будуть зняті всі питання", - додала речник СБУ.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Раніше в неділю заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що при затриманні військовими 30-ї ОМБ контрабанди в Гранітному на Донеччині сталася перестрілка, був поранений військовий. Також Тука заявив, що "кришуванням" контрабанди займалися "СБшники". СБУ.