У Гранітному "накрили" контрабандистів, у перестрілці поранено військового - Тука

Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "112 Україна".

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"Є така практика, коли фурами вантаж підвозять у заздалегідь визначені місця, там його перевантажують на різноманітні "газельки", "буси", на "пиріжки" і потім перевозять на інший бік. Ось саме в це місце, де була база з перевезення, під'їхали наші військовослужбовці 30-ї окремої бригади і затримали, якщо я не помиляюся, 8 осіб", - розповів він.

За його словами, під час затримання контрабандисти відкрили вогонь, у результаті одного з військових було поранено. "Наскільки мені відомо, куля влучила у щелепу, стан середньої тяжкості", - додав Тука.

Заступник міністра також заявив, що справу хочуть "зам'яти": "Кришують СБшники - справу взяли під свій контроль і нікого не допускають, всіляко хочуть зам'яти! Наші всю банду закрили в підвалі і нікого не підпускають, сказали - без преси не передадуть нікому".