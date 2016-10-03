На Яворівському полігоні стався вибух, ЗМІ назвали причину (відео)
На Яворівському полігоні на Львівщині троє військовослужбовців отримали поранення.
Один із них – гранатометник 24-ї механізованої бригади – після стрільб знайшов на тактичному полі невідомий йому предмет, який вибухнув просто в руках, передає ТСН.
Осколки влучили ще у двох товаришів, що стояли поблизу.
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Усіх забрали до лікарні. Загрози для їхнього життя, кажуть медики, немає.
У військовій частині проводять службове розслідування. Відомо, що контрактники знехтували елементарними заходами безпеки.
За попередніми даними, боєць підняв залишки протитанкової керованої ракети.
Раніше на Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий. У Міноборони УНІАН повідомили, що загинув молодший сержант служби за контрактом, 35-річний львів'янин.