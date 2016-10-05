Звинувачення Сущенку буде пред'явлено 7 жовтня - адвокат

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в інтерв'ю DT.UA.

"Обвинувачення висунуть у п'ятницю, зараз він поміщений під варту в статусі підозрюваного. Постанова про притягнення як обвинуваченого буде в п'ятницю", – розповів захисник після зустрічі з клієнтом в СІЗО "Лефортово" у вівторок, 4 жовтня.

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Фейгін уточнив, що Сущенка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 Кримінального кодексу Російської Федерації (шпигунство), не став вдаватися в подробиці справи.

"Звинувачують його в шпигунстві, за ст. 276 КК РФ. У постанові дійсно є якась фабула обвинувачення з описом подій. На жаль, про ці події я розповісти не можу, оскільки вони можуть становити державну таємницю. Я не давав підписки про нерозголошення, але якщо зараз вдамся в деталі, це послужить підставою для виведення мене справи, а Роман дуже просив допомагати йому, і я не можу так ризикувати. Але ніякого шпигунства там немає", – пояснив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

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Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір "воювати".