Європейські народники ЄП вимагають негайного звільнення Сущенка – заява
Політична група Європейської народної партії, яка є найвпливовішою в Європейському парламенті, закликала негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Росії за звинуваченнями в шпигунстві.
Відповідна заява заступника голови Комітету в закордонних справах Яцека Саріуша-Вольського та члена цього комітету Крістіана Ден Преда була розповсюджена у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.
Читайте такожЗаарештований журналіст Сущенко свою провину не визнає і має намір "воювати" - адвокат
"Звинувачення, висунуті проти українського журналіста Романа Сущенка, а також його затримання є ще одним актом російської агресії проти верховенства права, принципів та проти громадян України. Ми закликаємо до його негайного й безумовного звільнення", – йдеться в заяві.
Крім того, європейські народники вимагають захистити права журналіста та надати консулу України безперешкодний доступ відповідно до положень міжнародного права, які підписала Росія.
В заяві затримання Сущенка названо "прямою провокацією, яка ставить під загрозу будь-яку довіру та добру волю", які ще залишилися в Росії.
"Сущенко є визнаним і авторитетним журналістом. Ми обурені цим свавіллям, актом, який є чистої води провокацією, з огляду на гібридну війну, яку веде Росія проти України та порушує права людини та основні свободи. Група ЄНП та Європейський парламент кілька разів закликали Росію звільнити українських політичних заручників", – наголосили в групі.
В заяві також зазначається, що ніяких звичайних справ із Росією не буде доти, доки вона не звільнить усіх політичних ув’язнених і буде повністю поважати територіальну цілісність і суверенітет України.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".
Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.
У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.
3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір "воювати".