Європейські народники ЄП вимагають негайного звільнення Сущенка – заява

Відповідна заява заступника голови Комітету в закордонних справах Яцека Саріуша-Вольського та члена цього комітету Крістіана Ден Преда була розповсюджена у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Звинувачення, висунуті проти українського журналіста Романа Сущенка, а також його затримання є ще одним актом російської агресії проти верховенства права, принципів та проти громадян України. Ми закликаємо до його негайного й безумовного звільнення", – йдеться в заяві.

Крім того, європейські народники вимагають захистити права журналіста та надати консулу України безперешкодний доступ відповідно до положень міжнародного права, які підписала Росія.

В заяві затримання Сущенка названо "прямою провокацією, яка ставить під загрозу будь-яку довіру та добру волю", які ще залишилися в Росії.

"Сущенко є визнаним і авторитетним журналістом. Ми обурені цим свавіллям, актом, який є чистої води провокацією, з огляду на гібридну війну, яку веде Росія проти України та порушує права людини та основні свободи. Група ЄНП та Європейський парламент кілька разів закликали Росію звільнити українських політичних заручників", – наголосили в групі.

В заяві також зазначається, що ніяких звичайних справ із Росією не буде доти, доки вона не звільнить усіх політичних ув’язнених і буде повністю поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір "воювати".