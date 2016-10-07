Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності та свободи у 2016 році

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Указ спрямований на забезпечення гідного вшанування громадянської мужності учасників революційних подій у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості та утвердження в нашій державі демократичних цінностей», - зазначається в повідомленні.

Згідно з указом, президент доручив уряду утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2016 році Дня гідності та свободи, залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, активних учасників революційних подій, представників громадської організації «Родина Героїв Небесної сотні», організацій громадянського суспільства, вітчизняних науковців.

Документом також передбачено, що у День гідності та свободи буде вшановано мужність і героїзм учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерів, інших патріотів, які відстоюють територіальну цілісність України, захищають надбання Революції Гідності.

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Указ містить низку доручень уряду, зокрема вирішення питання виділення земельної ділянки у Києві для спорудження меморіалу Героям Небесної сотні, забезпечення діяльності Національного «Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності».

Крім того, закордонні дипломатичні установи України мають провести заходи у зв'язку з Днем гідності та свободи, сприяти у відзначенні цієї події українській громадськості за кордоном.

Як повідомлялося, День гідності та свободи відзначається щороку 21 листопада – у день початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року).