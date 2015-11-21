Сьогодні в Україні святкують День гідності та свободи

Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи.

Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

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21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції протесту почались з того ж дня. Ззокрема на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада України, яка призначила на 25 травня вибори президента України. На цих виборах переміг Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.

Цього року День гідності та свободи відзначається під гаслом: “Вільні творять майбутнє!”.

Президент Петро Порошенко сьогодні покладе квіти до Хреста на місці загибелі учасників Революції Гідності.

У рамках відзначення Дня свободи і гідності у столичному кінотеатрі “Україна” для родин Героїв Небесної Сотні відбудеться закритий показ фільму “Зима у вогні”. Показ відбудеться за підтримки Посольства США. На екранах українських телеканалів фільм буде продемонстровано в лютому 2016 року.

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З 16.00 і до півночі на Майдані Незалежності триватиме студентський музичний марафон “Вільні творять майбутнє!”, присвячений студентам, які першими вийшли на Майдан 21 листопада. Участь у марафоні візьмуть 15 молодих колективів.

Крім того, в Українському домі в Києві відбудеться прем'єра благодійної вистави - національний перформанс "ReУкрНація: Перезавантаження нації". Передбачається, що всі зібрані під час спектаклю кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО.

На Хрещатику відкриється виставка “Страйкплакат - творчість протесту”. До експозиції увійде 21 плакат, який став частиною історії Євромайдану. Виставка триватиме до 30 листопада. Крім цього, на Майдані Незалежності буде розгорнута фото-інсталяція “Україна - це кожен”.