Штрафи для винуватців "п'яних" ДТП можуть підняти до 100 тисяч гривень

Таке посилення відповідальності за їзду у п'яному вигляді пропонується в доповненні до статті 286 Кримінального Кодексу України, повідомляє Автоцентр.

Внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) передбачає посилення відповідальності за їзду в нетверезому стані або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, якщо вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

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Так, згідно з проектом, за таке порушення пропонується ввести штраф від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 - 102 тисячі гривень) або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 липня ухвалила закон, який посилює відповідальність за керування транспортом у стані сп'яніння.

Згідно з законом, керування транспортом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, передбачає штраф у розмірі 10200 грн та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом двох років вчинення цих порушень передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки, і на інших осіб – накладення штрафу 20400 грн з оплатним вилученням транспортного засобу чи без вилучення.

Водіїв, який двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, штрафуватимуть на 40800 грн (2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та позбавлятимуть права керування транспортними засобами на строк 10 років.