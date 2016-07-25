В Україні посилили покарання за водіння у нетверезому стані: мінімальний штраф відтепер буде 10 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон було підписано у присутності керівника Національної поліції Хатії Деканоідзе та її заступника – керівника Патрульної поліції Олександра Фацевича.

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Президент зазначив, що другий рік поспіль через агресію Росії на сході України гинуть українці. Однак не менш жахливою є статистика загиблих в мирній частині країни, більшість з яких стали жертвами ДТП. «Кожна п’ята дорожньо-транспортна пригода у нас скоюється нетверезими водіями», - підкреслив глава держави.

Порошенко позитивно оцінив реформу поліції, яка разом з армією стала символом довіри народу. За словами президента, можливо, деяким із нових поліцейських необхідно ще набратися досвіду і певних знань, але вони не беруть хабарі, виступають на сторожі закону, залишаються ввічливими з громадянами. «Крім зброї у вигляді пістолета та наручників, треба озброїти поліцейських правами, законами і відповідальністю за скоєнні правопорушення. Бо є неприйнятним, коли знахабнілий мажор, викинувши пару тисяч з вікна, думає, що він може продовжити діяти, створюючи загрозу дорожній безпеці та безпеці в країні», - наголосив президент.

Глава держави впевнений, що завдяки підписаному закону значно розширяться інструменти правоохоронців для наведення порядку на дорогах. «Даю вам в руки цю «зброю» та інструменти. Впевнений, що я їх передаю в надійні, патріотичні, професійні та порядні руки», - зазначив президент.

У свою чергу Деканоідзе зазначила, що правоохоронці довго очікували на цей закон. Вона нагадала, що декілька тижнів тому був запущений пілотний проект відеофіксації на дорогах. «Це буде хорошим інструментом для превенції (порушень). Ми з’ясували, що кожен другий наш громадянин порушує правила дорожнього руху щодо швидкісного режиму – і багато інцидентів, коли виявляють п’яних за кермом, які не шкодують ні самі себе, ні інших», - зазначила керівник Нацполіції.

Деканоідзе наголосила, що законодавче забезпечення є важливим для ефективної роботи поліцейських: «Ваша підтримка, підтримка Верховної Ради надасть можливість і мотивацію поліцейським, щоб вони працювали над посиленням безпеки країни».

Фацевич зазначив, що більшість ДТП, в яких гинуть люди, відбуваються через те, що за кермом знаходиться нетверезий водій. «Коли патрульні зупиняють транспортні засоби та перевіряють водія на рівень алкогольного сп’яніння, то іноді відчувають шок, бо рівень буває 4 проміле. Кожен громадянин має відчувати, що він несе відповідальність», - розповів він.

За його словами, підписаний закон стане внеском у наведення ладу та дотримання безпеки на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 липня ухвалила закон, який посилює відповідальність за керування транспортом у стані сп'яніння.

Згідно з законом, керування транспортом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, передбачає штраф у розмірі 10200 грн та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом двох років вчинення цих порушень передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки, і на інших осіб – накладення штрафу 20400 грн з оплатним вилученням транспортного засобу чи без вилучення.

Водіїв, який двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, штрафуватимуть на 40800 грн (2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та позбавлятимуть права керування транспортними засобами на строк 10 років.