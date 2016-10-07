Посольство Польщі в Києві спростило процедуру оформлення шенгенської візи

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, нові правила оформлення шенгенської візи до Польщі мають на меті спростити доступ та прискорити процес подачі громадянами України візових клопотань.

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Таким чином, як зазначили в МЗС, "з 3 жовтня 2016 року заявник, який планує оформити шенгенську візу до Польщі, має звернутися із закордонним паспортом до відділення Банку Ідея або КредоБанку та здійснити передоплату для себе та, у разі необхідності, членів своєї родини (до чотирьох осіб). Під час передоплати заявник вибирає тип візи і повідомляє контактний номер свого телефону".

"Після здійснення передоплати сервісного збору та отримання банківського коду PTN заявнику протягом 5 днів зателефонує оператор колл-центру з 9:00 до 21:00 з понеділка по суботу (крім вихідних днів) і запропонує дату подачі документів. Якщо запропонована дата не є прийнятною для заявника, наступна автоматично обрана системою дата буде вдруге запропонована заявнику оператором в телефонному режимі", - додали в українському МЗС.

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При цьому українські дипломати звернули увагу, що спрощений варіант реєстрації на подачу візових документів до Польщі діятиме лише у Пунктах прийому візових анкет в Києві.

"Нововведення має суттєво скоротити процес подачі документів на польську візу, убезпечити систему від хакерських атак і спрямовано обмежити діяльність незаконних візових посередників", - переконані в українському МЗС.

Разом з тим сказано, що за результатами роботи нової процедури реєстрації в Києві, якщо буде зафіксовано її актуальність та пришвидшення процесу реєстрації заявників на отримання польської візи, така система буде запроваджена у візових центрах і консульських установах Польщі у Львові, Луцьку, Харкові, Одесі.