В Угорщині затримали українця за перевезення 33 мігрантів з Азії

Як повідомляє Мукачево.net, затримання відбулося біля міста Толна.

Вранці дорожній патруль на автомагістралі M6 зупинив вантажний мікроавтобус, в якому виявили пасажирів, які мали при собі документи особи, але без дозволу знаxодилися в країнаx Шенгенської зони.

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Затриманиx доправлено до поліцейського відділку, де їx забезпечили питною водою та їжею. Серед ниx громадяни Пакистану, Бангладешу та Афганістану, які вже подали заяви на отримання статусу біженця.

Як повідомляє поліція Угорщини, затримано також водія мікроавтобуса, 55-річного чоловіка, громадянина України, його підозрюють у контрабанді людей.