"Ми її хлопнемо": з'явилося відео, як ватажок "ДНР" погрожує вбити Савченко

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"Якщо Савченко приїде на лінію фронту, ми її хлопнемо. Щоб, коли нас будуть звинувачувати, що ми її вбили, не було так прикро", - заявив він.

Нагадаємо, раніше, приземлившись у "Борисполі", Надія Савченко заявила, що готова померти на полі бою за Україну.

"Я завжди готова ще раз покласти своє життя на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз у неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві, погано, коли вони живі. Всім погано, але ми будемо жити і герої будуть у ВР України. Вони будуть у ВР України, герої будуть на заздрість Російській думі і вони будуть на славу України, у подяку українському народу. У нас буде ВР складатися з тих людей, які цього варті. Ми будемо жити в Україні так, як гідно повинна жити людина. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожну секунду за те, щоб це було. І це буде!" - заявила вона.